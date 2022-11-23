Мы считаем, что, столкнувшись с поломкой, вы не должны ничего доказывать ни производителю, ни магазину. Мы сами изучим проблемную запчасть и внесём изменения в производственные процессы, если потребуется. Поэтому мы максимально упростили процедуру возврата: Неважно, где вы устанавливали деталь — гарантия Masuma действует даже при самостоятельной* установке в собственном гараже.

— гарантия Masuma действует даже при самостоятельной* установке в собственном гараже. Дефект не нужно документально подтверждать — достаточно субъективных признаков поломки (люфт, повреждения, трещины).

— достаточно субъективных признаков поломки (люфт, повреждения, трещины). Для возврата нужен только чек — предъявите его в магазине, верните дефектную деталь и получите свои деньги обратно. *данное условие не распространяется на комплект цепи ГРМ и шланги тормозные

Где бы вы ни купили или установили деталь, в течение года вы имеете право вернуть её продавцу, просто предоставив ему чек или иной документ, подтверждающий дату покупки и цену.

Никаких заполняемых бланков, талонов и прочей бюрократии. Мы уверены в качестве своей продукции и в порядочности наших покупателей!

Компания Машума справедливо считает, что качественная запчасть должна служить долго, вне зависимости от стиля езды водителя и дорожного покрытия.

Даже если вы не сертифицированный автомеханик и установили деталь самостоятельно у себя в гараже, просто сохраните чек о покупке и, если возникнет проблема, вы всегда сможете вернуть запчасть продавцу.

Продавец не задаст вам никаких вопросов, потому что знает, что в любое время он сможет вернуть брак своему дистрибьютору. Не опасаясь, что поставщик не зачтет. Ведь лояльные покупатели — не это ли мечта любого предпринимателя?