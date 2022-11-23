Masuma – надежные запчасти на ваш автомобиль.
Все наши заводы оборудованы современной японской техникой, возглавляются японскими инженерами и аккредитованы по системе качества ISO-9001.
Запчасти Masuma имеют очень доступную стоимость, по сравнению с оригинальными запчастями и запчастями крупнейших мировых производителей.
Мы первыми в России реализовали гарантийную программу 12 месяцев на запчасти. Это самая простая гарантия среди всех брендов запчастей – никаких заполняемых бланков, талонов и прочей бюрократии.
Masuma - первые запчасти, получившие награду «Марка №1 в России» в 2017 году. Это самая престижная премия для производителей, ведь победители определяются по результатам общенационального голосования «Народная марка».
Мы считаем, что, столкнувшись с поломкой, вы не должны ничего доказывать ни производителю, ни магазину. Мы сами изучим проблемную запчасть и внесём изменения в производственные процессы, если потребуется. Поэтому мы максимально упростили процедуру возврата:
Где бы вы ни купили или установили деталь, в течение года вы имеете право вернуть её продавцу, просто предоставив ему чек или иной документ, подтверждающий дату покупки и цену.
Никаких заполняемых бланков, талонов и прочей бюрократии. Мы уверены в качестве своей продукции и в порядочности наших покупателей!
Компания Машума справедливо считает, что качественная запчасть должна служить долго, вне зависимости от стиля езды водителя и дорожного покрытия.
Даже если вы не сертифицированный автомеханик и установили деталь самостоятельно у себя в гараже, просто сохраните чек о покупке и, если возникнет проблема, вы всегда сможете вернуть запчасть продавцу.
Продавец не задаст вам никаких вопросов, потому что знает, что в любое время он сможет вернуть брак своему дистрибьютору. Не опасаясь, что поставщик не зачтет. Ведь лояльные покупатели — не это ли мечта любого предпринимателя?